Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | В Кировском районе Крыма продолжается капремонт разводящих сетей водоснабжения
актуально в республике
В Кировском районе продолжается капремонт разводящих сетей водоснабжения

В Кировском районе Крыма продолжается капремонт разводящих сетей водоснабжения

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 20:55 10.11.2023

В Кировском районе ГУП РК «Вода Крыма» проводит работы по капитальному ремонту разводящих сетей водоснабжения

В настоящее время ведутся подготовительные работы (разработка траншеи и пайка трубопровода) в селах Пруды и Добролюбовка Кировского района, — сообщили в министерстве ЖКХ РК.

В общей сложности планируется заменить более 10 км сетей в селе Пруды и 5,5 км труб — в Добролюбовке.

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЖКХ в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЖКХ в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.