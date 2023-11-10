В Кировском районе Крыма продолжается капремонт разводящих сетей водоснабжения

В Кировском районе ГУП РК «Вода Крыма» проводит работы по капитальному ремонту разводящих сетей водоснабжения
В настоящее время ведутся подготовительные работы (разработка траншеи и пайка трубопровода) в селах Пруды и Добролюбовка Кировского района, — сообщили в министерстве ЖКХ РК.
В общей сложности планируется заменить более 10 км сетей в селе Пруды и 5,5 км труб — в Добролюбовке.
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С тегами: ЖКХ в Крыму