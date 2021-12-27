добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В команде Крымского футбольного союза замена руководителя

crimeapress_news



реклама в крыму
 В команде Крымского футбольного союза замена руководителя
Фото: пресс-служба КФС

В команде Крымского футбольного союза замена руководителя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 27.12.2021

На внеочередном общем собрании Крымского футбольного союза избран новый руководитель. Главой КФС стал Сергей Бородкин. Решение принято единогласно.

Бородкин на этом посту сменил Юрия Ветоху, который возглавлял союз с момента его основания. Экс-руководитель КФС заявил, что сконцентрируется на депутатчкой работе в Госсовете Крыма.

КФС был учрежден в июле 2015 года. Создание организации проходило при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой КФС. В региональном чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов, турнир проходит в четыре круга (28 туров).

В команде Крымского футбольного союза замена руководителя

Узнайте больше:  Аксёнов о «текучке кадров» в правительстве Крыма: «команда прежняя, люди меняются»

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.