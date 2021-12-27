 В команде Крымского футбольного союза замена руководителя

На внеочередном общем собрании Крымского футбольного союза избран новый руководитель. Главой КФС стал Сергей Бородкин. Решение принято единогласно.
Бородкин на этом посту сменил Юрия Ветоху, который возглавлял союз с момента его основания. Экс-руководитель КФС заявил, что сконцентрируется на депутатчкой работе в Госсовете Крыма.
КФС был учрежден в июле 2015 года. Создание организации проходило при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой КФС. В региональном чемпионате участвуют восемь команд из разных регионов, турнир проходит в четыре круга (28 туров).
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