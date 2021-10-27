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В Кремле ответили на реплику Зеленского «вернем Крым». Это территориальные притязания
Фото: kapital-rus.ru

В Кремле ответили на реплику Зеленского «вернем Крым». Это территориальные притязания

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:06 27.10.2021

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым являются территориальными притязаниями к России и могут иметь негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь Главы российского государства Дмитрий Песков.

Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия, — заметил Песков.

Ранее Зеленский назвал «справедливым» решение Апелляционного суда Амстердама, который постановил вернуть Скифское золото Украине. Он также отмечал, что после возвращения золота Киев якобы намерен «вернуть себе и Крым«.

В Кремле ответили на реплику Зеленского «вернем Крым». Это территориальные притязания

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