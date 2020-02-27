В крымской столице появится памятник Амет-Хану Султану

Состоялось выездное совещание по вопросу установки памятника дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану. В нем приняли участие: депутат Госдумы Руслан Бальбек, председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев, глава администрации Симферополя Елена Проценко, члены Совета крымских татар при Главе Республики Крым, руководители профильных структурных подразделений администрации, а также представители общественности.

Администрацией города Симферополя было принято решение о размещении памятника Амет-Хану Султану в сквере между переулком Пионерским и проспектом Кирова. Выглядеть он будет согласно замыслу скульптора Айдера Алиева. По его задумке, дважды Герой Советского Союза, прославленный крымчанин Амет-Хан Султан будет представлен в полный рост в советской форме летчика.

НТО, размещённые на территории, где будет установлен памятник, – это зона ответственности администрации Симферополя. Предварительно с собственниками торговых объектов были обговорены все вопросы. Понимание дальнейших действий есть, предпринимателям будут выделены компенсационные места, после чего НТО с данной территории будут демонтированы. Все зелёные насаждения будут сохранены, а также высажены новые. Дополнительно будет благоустроен сквер, появятся газон и цветы, — сказала Елена Проценко.

В свою очередь, Альбер Кангиев выразил благодарность администрации города в лице Елены Проценко за оказанное содействие в согласовании места для размещения памятника в столице Крыма.

Памятник будет открыт 25 октября к 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Выбранное место для будущего памятника почётное и уважаемое, в самом центре города. Стоимость проекта самого памятника составляет 10 миллионов. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посодействовал с привлечением внебюджетных средств на проект. Расходы по установке памятника берут на себя социально ответственные предприниматели. Благоустройством территории займется администрация города, — рассказал Руслан Бальбек.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.