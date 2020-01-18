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В Крымском футбольном союзе стартовали курсы по подготовке арбитров
фото: пресс-служба Министерства спорта РК

В Крымском футбольном союзе стартовали курсы по подготовке арбитров

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:14 18.01.2020

«Школа молодого судьи-2020» начала работу в Симферополе. Занятия по курсу подготовки футбольных арбитров в штаб-квартире Крымского футбольного союза проводят специалисты КФС во главе с руководителем судейско-инспекторского комитета Юрием Ваксом.

Обучение по курсу подготовки будет проходить четыре месяца, а программа включает в себя как теоретические, так и практические занятия. В первый учебный день, который преимущественно носил ознакомительный характер, в КФС присутствовали более 15 человек, желающих в будущем стать футбольными рефери. Также занятие посетили и действующие арбитры. При условии прохождения курса обучения и успешной сдачи итогового экзамена (как теоретического, так и практического) выпускники школы получат возможность проводить матчи Детско-юношеской футбольной лиги Крыма, любительского чемпионата полуострова, а также попасть в список арбитров, проводящих матчи под эгидой КФС, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

 

В Крымском футбольном союзе стартовали курсы по подготовке арбитров

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