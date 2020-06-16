В крымском правительстве появился новый вице-премьер – Анна Анюхина

Крымский парламент согласовал назначение Анны Анюхиной на должность заместителя председателя Совета министров РК.

На внеочередном заседании второй сессии крымского парламента второго созыва народные избранники согласовали назначение Анны Анюхиной на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым. Соответствующее предложение о согласовании назначения в установленном порядке было внесено в Государственный Совет РК Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым, — сообщает пресс-служба Госсовета РК.

Поздравляя Анну Анюхину с новым назначением, спикер крымского парламента Владимир Константинов пожелал ей успехов в работе во благо Крыма и крымчан.

С июля 2015 года по настоящее время Анна Анюхина занимала в Совмине Республики пост министра имущественных и земельных отношений. До последнего времени была самым молодым министром в правительстве Крыма.

Анна Анюхина родилась 14 января 1985 года в селе Найденовка, Республика Крым. Окончила Таврический национальный университет имени Вернадского по специальности «правоведение», с присвоением квалификации «юрист-специалист».

Трудовую деятельность начала в октябре 2006 года с работы в Киевском районном совете города Симферополь, где последовательно замещала должности специалиста 1 категории отдела по учету и распределению жилья, специалиста 1 категории юридического отдела, главного специалиста юридического отдела, начальника отдела правового обеспечения совета и исполнительного комитета юридического управления.

С мая по декабрь 2010 года, Анюхина являлась юрисконсультом Закрытого Акционерного Общества «Страховая компания «Юпитер-М».

В декабре 2010 года, перешла на работу в Симферопольский городской совет на должность начальника отдела правового обеспечения совета и его исполнительного комитета юридического управления. Так же, трудилась в качестве начальника юротдела управления правового обеспечения, заместителем начальника управления правового обеспечения, начальником управления земельных ресурсов и начальником управления по вопросам регулирования земельных отношений.

С декабря 2014 года, работала начальником управления земельных ресурсов администрации города Симферополя Республики Крым. На протяжении июня 2015 года, занимала пост заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым, а 24 июня того же года, назначена министром имущественных и земельных отношений Республики Крым.