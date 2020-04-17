В крымском правительстве уточнили вопросы передвижения граждан в условиях режима «самоизоляции»

В крымском правительстве ответили на самые распространенные вопросы относительно передвижения граждан в условиях ограничительных мер.

Уточняется , что общий принцип такой: если невозможно однозначно установить (подтвердить) цель передвижения – на граждан протокол не составляется (на самом деле, важно, чтобы это понимал еще каждый конкретный полицейский, росгвардеец в патруле — ред.).

Представлены ответы на вопросы относительно передвижения граждан в условиях ограничительных мер, установленных в рамках противодействия новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым:

Что делать, если место регистрации не совпадает с местом фактического проживания?

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документы на жилье, если они подтверждают принадлежность вам, либо договор найма жилого помещения. Если отсутствует документальное подтверждение о проживании по адресу, необходимо дать соответствующие пояснения сотруднику полиции. В дальнейшем полиция проведет проверку. В случае подтверждения факта проживания, никакие меры воздействия применяться не будут.

Граждане 65+ не имеют права покидать место проживания за исключением случаев угрозы для жизни или для совершения действий, которые требуют личного присутствия. Что входит в список этих действий? Можно ли пойти в банк за пенсией? Снять деньги с карты? Сходить за продуктами? Пойти в МФЦ?

Указ Главы Республики Крым делает исключения по ограничению передвижения для руководителей и работников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии документа (справки); а также в следующих случаях: обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами; доставки волонтерами товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет и гражданам, имеющим заболевания; следования адвоката к месту оказания юридической помощи; следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания); выноса бытовых отходов до ближайшего места их накопления. По каждому случаю полиция проведет проверку.

Можно ли осуществить выезд в другой населенный пункт к пожилым родственникам?

Ограничений на передвижение между населенными пунктами в таком случае нет, но необходимо подтвердить наличие родственников и необходимость их посещения. Поездки «в гости» запрещены.

Можно ли выехать на дачу, на приусадебный участок?

Да, но необходимо иметь при себе документы, подтверждающие наличие в собственности земельного участка (госакт, членская книжка, др.).

Возможно или нет: отвезти супругу на работу, оплачивать коммунальные услуги, посещать специальные магазины (детское питание, различные промышленные товары для аварийных ремонтов)?

Возможно. Общий принцип такой: Если невозможно однозначно установить (подтвердить) цель передвижения – на граждан протокол не составляется. В таком случае от гражданина отбирается короткое объяснение, и в течение 30 дней органами внутренних дел проводится административное расследование. Например, опрошены соседи, просмотрены камеры видеонаблюдения по пути следования и другое. Если по результатам административного расследования будет установлено, что гражданин дал неправдивые сведения и его пребывание на улице не было вызвано крайней необходимостью, то будет составлен протокол, а у суда при рассмотрении будут основания назначить максимальный штраф (до 30 тысяч рублей).

Как осуществлять ухаживание и присмотр за пожилыми и инвалидами, которые не являются родственниками?

Как и в предыдущей ситуации это возможно. Но надо дать пояснения сотруднику полиции, в дальнейшем будет проведена проверка.

Каким образом могут передвигаться физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями, для реализации своей сельхозпродукции на ярмарках и рынках?

В этом случае для передвижения, кроме документа удостоверяющего личность, также необходимы документы, подтверждающие наличие приусадебного участка.

Материалы: Управление информационной политики Мининформ РК.