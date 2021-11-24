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В крымском селе Приятное Свидание не света. Проблему решают… не энергетики, а прокуроры
Иллюстрация: ВК

В крымском селе Приятное Свидание не света. Проблему решают… не энергетики, а прокуроры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:09 24.11.2021

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка по информации, размещенной в сети Интернет, об отсутствии электроснабжения ряда домов, расположенных на улице Южной в селе Приятное Свидание (бахчисарайский район).

Как указано в публикации, в 2017 году между ГУП РК «Крымэнерго» и жителями домов заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям их жилья. Вместе с тем сетевой организацией условия договора не исполнялись, жилые дома к электрическим сетям не были подключены.

В ходе организованных надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц сетевой организации при выполнении обязанностей по подключению жилых домов к сетям электроснабжения, — отметили в прокуратуре.

Сообщается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав жильцов домов и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности. Ход и результаты проверки взяты на контроль прокурором Крыма.

В крымском селе Приятное Свидание не света. Проблему решают… не энергетики, а прокуроры

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