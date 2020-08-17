В Крыму бюджетникам платили зарплату ниже МРОТ. Прокуратура разбирается

В Крыму прокуратура выявила факты выплаты работникам образовательных учреждений заработной платы ниже МРОТ.

Прокуратурой Нижнегорского района с привлечением специалистов проведена проверка соблюдения трудового законодательства дошкольными и общеобразовательными организациями. Установлено, что в нарушение требований ст. 133 ТК РФ в 4 образовательных учреждениях района допущены факты выплаты 8 работникам заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В этой связи прокуратурой в адрес руководителей учреждений внесены представления, в отношении работодателей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений и выплата заработной платы работникам взяты под контроль крымской прокуратурой.