В Крыму — более 200 особо охраняемых природных территорий

Сегодня отмечается День заповедников и национальных парков России. Эта дата приурочена к созданию первого в нашей стране государственного заповедника – Баргузинского. Всего в Российской Федерации тысячи особо охраняемых природных территорий, из которых 204 находятся в Крыму. Как отметил Глава РК Сергей Аксёнов, 9 из них имеют федеральный статус, 194 – региональный, одна – местный. По территориям ООПТ регионального значения проходит около 70 туристических маршрутов.

Благодарю всех, кто вносит вклад в защиту и сохранение уникальной крымской природы. Это наше общее богатство, – поздравил крымских экологов Глава РК.

Отметим, что в Крыму также создано 5 государственных природных заповедников: «Ялтинский горно-лесной», «Опукский», «Казантипский», «Лебяжьи острова», «Карадагский», а также национальный парк «Крымский».