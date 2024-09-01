Сегодня мы поздравляем с Днем знаний учеников, учителей, родителей, всех, кто учится и учит.

Это замечательный праздник, который никого не оставляет равнодушным. Его главные действующие лица – наши первоклассники, которые начинают свой путь в огромный мир новых открытий и достижений в учебе, творчестве, спорте.

Развитие образования – фундамент будущего. Доля крымских школ, соответствующих современным требованиям обучения, увеличена за десятилетие с 3 % в 2014 году до более 86 % по итогам 2023-го.

По словам нашего Президента, с 2025 года в России начнется реализация программы капитального ремонта детских садов и школ. На эти цели будет выделено более 400 миллиардов рублей. Благодаря программе в нашей республике в ближайшие годы будут отремонтированы все школы.

Благодарю учителей и всех работников сферы образования за самоотверженный труд и преданность делу. Желаю педагогическим коллективам реализации намеченных планов, ученикам – успехов в учебе, родителям – радости и гордости за своих детей! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым