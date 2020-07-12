В Крыму будут судить «несостоявшегося посредника» при передаче взятки. Хотел «помочь» знакомому

В Крыму прокуратурой Киевского района Симферополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, совершенное в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Следствием установлено, что обвиняемый, через бывшего работника правоохранительных органов, по просьбе своей знакомой, способствовал в дачи незаконного денежного вознаграждения должностным лицам правоохранительных органов, в том числе системы МВД России, в размере 500 тыс. руб. для оказания содействие в смягчении иному лицу наказания за незаконный сбыт наркотических средств путем предоставления информации о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, для использования этих сведений при подаче ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и дальнейшего оказания содействия в заключении данного досудебного соглашения о сотрудничестве, — рассказали в прокуратуре.

При этом бывший работник правоохранительных органов, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, не намеревался передавать указанные денежные средства в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов, никаких договоренностей с последними об этом не имел и ввел обвиняемого в заблуждение относительно наличия у него возможности оказать влияние на принимаемые должностными лицами правоохранительных органов решения по указанному уголовному делу.

Непосредственно после передачи денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Киевский районный суд для рассмотрения по существу.