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В Крыму будут судить отца погибшей шестилетней Карины. Оставил ребенка в опасности

В Крыму будут судить отца погибшей шестилетней Карины. Оставил ребенка в опасности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:05 07.08.2020

В Крыму мужчина предстанет перед судом за оставление в опасности своей малолетней дочери, в результате чего ребенок погиб. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении отца малолетней девочки за оставление её в опасности (ст. 125 УК РФ), — говорится в сообщении.

Установлено, что 31 мая в дневное время житель поселка Ленино со своей шестилетней дочерью приехал на рыбалку на Северо-Крымский канал около местного СПК «Яблонька». Это была странная компания, среди «друзей» был и неоднократно судимый, в том числе за совершение преступления против половой неприкосновенности граждан. Рыбалка переросла в пьянку. И тут… папаша уснул, напрочь позабыв о своем ребенке.

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина уснул вблизи канала, а девочку оставил в опасном для ее жизни и здоровья состоянии, лишенную возможности принять меры к самосохранению в силу её малолетнего возраста, наедине с его ранее судимым знакомым. Злоумышленник воспользовался данными обстоятельствами, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и убил девочку, — отметили в Следкоме.

Отец девочки вину в оставлении им в опасности своего ребенка признал полностью, дал признательные показания. В настоящее время собраны исчерпывающие доказательства вины отца девочки в совершении им инкриминируемого преступления, следствие завершено, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела по факту преступлений, совершенных в отношении ребенка продолжается. Речь идет о ст. 125 УК РФ. Нерадивому отцу может грозить до одного года лишения свободы.

Напомним хронологию той страшной истории:

Шестилетняя Карина пропала

Девочку ищут

Ребенок погиб

Следствие

Задержан убийца

Предъявлено обвинение

Арест

Кто ответит за гибель шестилетней Карины

В Крыму будут судить отца погибшей шестилетней Карины. Оставил ребенка в опасности

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