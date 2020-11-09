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В Крыму будут судить жителя Калининградской области: «разводил» желающих «приобрести автомобиль»
Иллюстрация: Capri23auto, pixabay.com

В Крыму будут судить жителя Калининградской области: «разводил» желающих «приобрести автомобиль»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:20 09.11.2020

В Крыму прокуратура Белогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 28-летнего жителя Калининградской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии органа предварительного расследования, обвиняемый совместно с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разместили объявление в сети «Интернет» о якобы продаже автомобиля марки «Chevrolet Niva» стоимостью 175 тыс. рублей, которого у мужчин в собственности не было. Потерпевший, желающий приобрести автомобиль и введенный в заблуждение обвиняемым, внес предоплату в сумме 165 тыс. рублей за якобы приобретаемый им автомобиль на указанный мужчиной номер банковской карты, — рассказали в прокуратуре о подробностях мошеннической схемы.

Сообщается, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.

В Крыму будут судить жителя Калининградской области: «разводил» желающих «приобрести автомобиль»

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