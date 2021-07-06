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В Крыму комиссии по оценке ущерба от ЧС составили 1 391 акт на сумму 236 млн. рублей

В Крыму комиссии по оценке ущерба от ЧС составили 1 391 акт на сумму 236 млн. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 06.07.2021

Глава РК Сергей Аксёнов дал поручение до конца текущей недели завершить определение суммы ущерба предпринимателей, пострадавших от наводнения в Крыму. По его словам, как только будет известен масштаб ущерба, появится возможность подать заявку в федеральный центр на дополнительное финансирование.

Сейчас готовится проект закона на подпись Главе государства, определяем размер бедствия, окончательно уточняются суммы убытков. До пятницы эта работа должна быть окончена, — сказал Глава Крыма.

Он также сообщил, что дублирования выплат компенсаций ущерба за пострадавшие автомобили в случае наличия автостраховки Каско быть не должно.

По информации министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко, общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн. рублей. На сегодняшний день по машинам поступило 883 заявки: в Керчи 724 машины, в Ялте – 159.

В Крыму комиссии по оценке ущерба от ЧС составили 1 391 акт на сумму 236 млн. рублей

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