В Крыму комиссии по оценке ущерба от ЧС составили 1 391 акт на сумму 236 млн. рублей

Глава РК Сергей Аксёнов дал поручение до конца текущей недели завершить определение суммы ущерба предпринимателей, пострадавших от наводнения в Крыму. По его словам, как только будет известен масштаб ущерба, появится возможность подать заявку в федеральный центр на дополнительное финансирование.

Сейчас готовится проект закона на подпись Главе государства, определяем размер бедствия, окончательно уточняются суммы убытков. До пятницы эта работа должна быть окончена, — сказал Глава Крыма.

Он также сообщил, что дублирования выплат компенсаций ущерба за пострадавшие автомобили в случае наличия автостраховки Каско быть не должно.

По информации министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко, общая стоимость автомобилей, пострадавших во время наводнения в Крыму, составляет порядка 400 млн. рублей. На сегодняшний день по машинам поступило 883 заявки: в Керчи 724 машины, в Ялте – 159.