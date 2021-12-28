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В Крыму лишат аккредитации компанию, «выдающую» отелям звезды
Иллюстрация: минкурортов РК

В Крыму лишат аккредитации компанию, «выдающую» отелям звезды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 28.12.2021

Комиссия по апелляциям при Ростуризме вынесла решение рекомендовать Федеральному агентству по туризму рассмотреть вопрос о прекращении действия аттестата аккредитации «Объединения граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым», которая была уполномочена присваивать «звезды» объектам размещения в Крыму.

По итогам проверок соответствия звездности по жалобам туристов в Крыму комиссия по апелляциям при Ростуризме вынесла решение рекомендовать Ростуризму рассмотреть вопрос о прекращении действия аттестата аккредитации общественной организации «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым». Также проводится дополнительная проверка и по другим объектам размещения, классифицированным общественной организацией «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым». Ранее в ходе работы Комиссии было установлено, что несколько отелей, классифицированных как средства размещения 3 звезды, не соответствуют заявленным категориям, в том числе не соответствуют по ряду требований и отдельные номера, — сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

Уточняется, что были установлены многочисленные нарушения, допущенные указанной аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц в рамках Положения о классификации гостиниц, утвержденного Постановлением Правительства РФ. По материалам комиссии Ростуризмом направлены обращения в МЧС и Роспотребнадзор.

В Крыму лишат аккредитации компанию, «выдающую» отелям звезды

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