В Крыму министрам уменьшили размер материальной помощи

Крымских высокопоставленных чиновников лишили надбавки.
Глава РК Сергей Аксёнов своим указом сократил размер материальной помощи и отменил выплату надбавки за ученую степень руководителям исполнительных органов власти в Крыму и аппарата республиканского Совета министров. Соответствующий указ опубликован на портале правительства Республики.
Ранее эти чиновники в течение года получали ежемесячно материальную помощь в размере полутора месячных окладов, теперь ее размер будет составлять один оклад.
В абзаце первом слова «в размере полутора окладов» заменить словами «в размере одного оклада», – говорится в тексте документа.
Надбавка за ученую степень ранее составляла 5% от оклада для кандидатов наук и 10% — для докторов наук.
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