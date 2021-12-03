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В Крыму министрам уменьшили размер материальной помощи
Фото: horstkoenemund, pixabay.com

В Крыму министрам уменьшили размер материальной помощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:19 03.12.2021

Крымских высокопоставленных чиновников лишили надбавки.

Глава РК Сергей Аксёнов своим указом сократил размер материальной помощи и отменил выплату надбавки за ученую степень руководителям исполнительных органов власти в Крыму и аппарата республиканского Совета министров. Соответствующий указ опубликован на портале правительства Республики.

УказР

Ранее эти чиновники в течение года получали ежемесячно материальную помощь в размере полутора месячных окладов, теперь ее размер будет составлять один оклад.

В абзаце первом слова «в размере полутора окладов» заменить словами «в размере одного оклада», – говорится в тексте документа.

Надбавка за ученую степень ранее составляла 5% от оклада для кандидатов наук и 10% — для докторов наук.

В Крыму министрам уменьшили размер материальной помощи

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