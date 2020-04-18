В Крыму многие магазины в условиях «повышенной готовности» работают с нарушениями или «подпольно»

Центр оперативного реагирования при Совете министров РК провел мониторинг соответствия сфер деятельности условиям работы в режиме «повышенной готовности» в Бахчисарайском и Белогорском районах. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Администрациями районов ослаблен контроль за выполнением Указа Главы РК по мерам профилактики недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и соблюдения режима повышенной готовности. Если говорить о сфере социального обслуживания населения, то в центрах занятости и офисах «Мои документы» замечаний по профилактическим мероприятиям нет. В то же время, в сфере торговли и услуг, общественного питания, наблюдается большое количество людей возле торговых точек, магазинов, рынков, — сказал Юрий Гоцанюк.

В частности, в селе Вилино Бахчисарайского района работали магазины «Игрушки, книги» на улице Ленина, 23, и «Одежда, обувь» на территории рынка.

На рынке возле железнодорожного вокзала Бахчисарая зафиксировано нарушение масочного режима у реализаторов, отсутствие дезинфицирующих средств, при полном отсутствии контроля со стороны администрации рынка за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а именно: измерение температуры, смена масок, маски грязные, видно, что носятся и не стираются несколько дней.

В городе Белогорске открыты магазин детских игрушек «ДМ Никита» на улице Луначарского, «Браво Обои» в переулке Симферопольский, магазин «Фея» на территории торгового центра «Южный», детский супермаркет «Умка», реализующий посуду, игрушки, бытовую технику, магазин «Мир детства» на улице Симферопольской, напротив магазина «Технолог Макс» работает цветочный магазин. Убедительно прошу глав администраций пресекать подобные факты, — отметил премьер.

Зафиксирован факт несанкционированной торговли в пгт Зуя, работа ярмарки в Белогорске по улице Луначарского, где не соблюдается дистанция между торговыми точками, большое скопление людей с нарушением социального дистанцирования.

Проводить ярмарочные мероприятия в период повышенной готовности нельзя. И, вообще, напомню, что принято решение до 1 мая ярмарочные мероприятия приостановить по всей Республике, — напомнил Гоцанюк.

Председатель Совета министров РК также сообщил о нарушениях в работе управляющих компаний.

Выявили следующие замечания. В городе Белогорске МУП «ЖКХ» — сотрудники ставят отметку в графике обработки, но саму обработку не проводят. В Бахчисарае – в связи с расторжением контракта из-за неисполнения подрядчиком работ по санитарной уборке улиц города, санитарная обработка улиц и общественных территорий не проводится. Выявленные проблемы требуют принятия соответствующих решений со стороны местных администраций. Повторно сегодня проверим эти обьекты, — сказал Юрий Гоцанюк.

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым осуществило проверку 27 строительных организаций, замечания выявлены в 12 из них.

В городе Алушта два предприятия ООО «ЭТК-Москва» и ООО «Артель» — по которым ранее были выявлены нарушения в части не соблюдения санитарных норм. По итогам повторной проверки установлено, что нарушения не устранены. Предприятия не возобновят свою деятельность до устранения замечаний.

На предприятиях ЗАО «Иртыш» (пгт Новофедоровка, Сакский район), ООО «Крымстройинвест» (г. Саки), ООО «СМУ «Родная гавань» (г. Саки), ООО «Спектор-ИС» (г. Симферополь), ООО «Дизайн Строй» (пгт Гвардейское Симферопольского района), ООО «Архитектурное наследие» (г. Симферополь) выявлены нарушения в части несоблюдения дистанции между работниками, отсутствуют дезинфицирующие средства, не проводится регулярная уборка помещений в соответствии с графиком. Нарушения устранены в ходе проверки. ООО «Ялта 178» (г. Ялта). Нарушения, выявленные в ходе проверки 16 апреля не устранены. Деятельность вышеуказанной организации остановлена путем исключения ООО «Ялта 178» из Перечня организаций в строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период режима повышенной готовности. ООО «Профит-СК» (г. Симферополь). Выявлены нарушения. Деятельность предприятия приостановлена до устранения замечаний, — рассказал глава Совмина.

Премьер-министр проинформировал о том, что за прошедшие сутки на аккаунты социальных сетей Главы Республики Крым Facebook и Instagram поступило 189 личных сообщений на тему предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Наиболее актуальные темы: вопросы о мерах социальной поддержки, поддержке малого и среднего бизнеса, возможности передвижения и штрафах.