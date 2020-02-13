В Крыму на 251 рубль понизили величину прожиточного минимума

В Крыму установлена новая величина прожиточного минимума в регионе. Соответствующее постановление сегодня, 13 февраля, принял Совет министров РК.

Установить величину прожиточного минимума в Республике Крым за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения – 10 258 рублей, — говорится в постановлении.

Отметим, что в третьем квартале прошлого года размер прожиточного минимума составлял 10 509 рублей. Таким образом, новый показатель снизился на 251 рубль и приблизился к размеру прожиточного минимума за первый квартал 2019 года.

По основным социально-демографическим группам новый прожиточный минимум установлен в следующем размере: трудоспособного населения – 10 982 рубля (меньше на 261 рубль, чем в третьем квартале 2019 года), пенсионеров – 8 440 рублей (меньше на 175 рублей), детей – 10 729 рублей (минус 329 рублей).

Почему так произошло? Отметим, что снижение величины прожиточного минимума на 3,5-4% — явление общероссийское. На этом, в частности, настаивал Минтруд РФ. Причина — падение цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде.

На что влияет величина прожиточного минимума? На многое. К «минималке» привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим. Им ли не знать, что «падение цен на овощи» в четвертом квартале прошлого года было сезонным и краткосрочным. Многие эксперты настаивают на том, что учитывать краткосрочные колебания цен (да еще и «по команде», по всем регионам) — неправильно.

В то же время, в Госдуме успокоили: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, но в случае снижения прожиточного минимума их размер останется прежним.