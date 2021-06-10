В Крыму начнут выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

В Республике Крым, как и по всей Российской Федерации, начнут выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. По словам председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инны Смаль, 29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Он направлен на выявление собственников и иных правообладателей недвижимого имущества для внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и вовлечению имущества в налоговый оборот. Полномочиями по выявлению таких правообладателей и направлению информации в Госкомрегистр наделены органы местного самоуправления, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Порядок выявления собственников недвижимости включает в себя анализ архивных данных, направление запросов в органы государственной власти, организации и нотариусам, работавшим с недвижимостью до 1998 года. Возможен поиск владельцев через публикации в СМИ. При этом федеральный закон не ограничивает граждан в возможности зарегистрировать права на имущество по своему усмотрению.

Общий принцип принятых поправок – если вы по каким-то причинам не зарегистрировали свое ранее возникшее право на недвижимость, рано или поздно государство внесет в ЕГРН сведения о ваших имущественных правах. Поэтому если нет объективных препятствий для визита в МФЦ с правоустанавливающими документами, лучше это сделать самому владельцу или его законному представителю по доверенности. Отмечу, что наполнение ЕГРН полными и точными сведениями о недвижимости — в интересах собственников, особенно при возникновении каких-либо спорных ситуаций. Государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном порядке, — поясняет Инна Смаль.

В настоящее время Госкомрегистр ждет от Росреестра уточнений в части приема от муниципалитетов заявлений в программных комплексах. Подробная информация о ранее учтенных объектах недвижимости и порядке внесения сведений в ЕГРН размещена на сайте ведомства в разделе «Разъяснения по общим вопросам».