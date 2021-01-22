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В Крыму насчитали свыше сотни недобросоветсных подрядчиков (список)

В Крыму насчитали свыше сотни недобросоветсных подрядчиков (список)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:40 22.01.2021

Вице-премьер РК Евгений Кабанов представил перечень недобросовестных подрядчиков – фирм, предприятий, нарушивших принятые на себя обязательства в процессе исполнения государственных и муниципальных контрактов в Крыму в 2020 году. В «черном списке» — 110 недобросовестных подрядчиков.

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова подготовлена информация со сведениями о подрядных организациях, нарушивших принятые на себя обязательства в процессе исполнения государственных и муниципальных контрактов. Данные собраны Министерством строительства и архитектуры Республики Крым по результатам подведения итогов исполнения контрактов в 2020 году в строительной сфере на территории республики, — отметил вице-премьер.

По словам Евгения Кабанова, перечень подрядных организаций, нарушивших принятые на себя обязательства, необходимо учитывать в работе при заключении новых контрактов на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Полный список недобросовестных подрядчиков, с которыми вряд ли будут еще раз иметь дело в Крыму, — здесь.

В Крыму насчитали свыше сотни недобросоветсных подрядчиков (список)

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