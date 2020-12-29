В Крыму обманутые дольщики получили первые компенсации

В Крыму Фонд помощи обманутым дольщикам произвел первые выплаты компенсаций пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов.

Выплаты расписаны на три года. В этом году мы выполнили план. Хорошо заканчиваем в этой части год. Все, как и обещали. Первые 50 млн. рублей у нас были выплачены, — сказал Кабанов.

Он уточнил, что компенсации получили более 30 семей.

Это те люди, которые пострадали от работы недобросовестных застройщиков, которые на территории различных муниципальных образований вели незаконные строительно-монтажные работы. На участках, выданных под индивидуальное жилищное строительство, строили многоквартирные дома, — цитирует Кабанова ТАСС .

В общей сложности более 1 тысячи крымчан и жителей других регионов России пострадали от действий недобросовестных застройщиков на полуострове.

На сегодняшний день идет формирование реестров на следующий год. Пока тяжело говорить, сколько будет в следующем году. Пока планируем от 300 до 400 млн. рублей такие же выплаты, — рассказал Кабанов.

Напомним, Правительство РФ в ноябре выделило из резервного фонда более 50 млн. рублей на выплату компенсаций пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в Крыму.

До конца этого года 33 пострадавших участника строительства (а это 30 семей) получают компенсационные выплаты на сумму порядка 50 млн. руб. В 1 полугодии 2021 года планируется восстановить права граждан на сумму порядка 150 миллионов рублей. Кроме прочего, Крымским Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства в 2020 году на безвозмездной основе в рамках оказания юридической помощи подготовлено порядка 200 исковых заявлений о взыскании денежных средств с застройщиков на сумму более 300 млн. руб. и порядка 70 исковых заявлений о признании права собственности на 3000 кв. метров за гражданами, — подытожил крымский вице-премьер.