В Крыму обнародовали результаты проверки по детскому дому «Елочка»

Вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская обнародовала результаты проверки по детскому дому «Елочка». Проверку проводила рабочая группа по поручению Главы Республики Крым, в которую вошли сотрудники республиканских минздрава, минобразования , независимые эксперты из Общественной палаты РК, члены общественных организаций, представляющие приемные семьи, уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева. Елена Романовская акцентировала внимание на том, что проверка проводилась с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, все проверяющие прошли тест на коронавирус.

Дети находятся в хорошем состоянии, им предоставляются все услуги, в том числе по питанию специализированному, медицинский уход обеспечен должным образом. Есть определенные недочеты по оформлению медицинской документации, которые существенно не влияют на уход, — отметила вице-премьер.

В свою очередь, Ирина Клюева подчеркнула, что жалобы от крымчан, касающиеся ненадлежащего содержания детей в учреждении «Елочка», не поступали.

Эта ситуация еще раз подчеркнула насколько остро стоит вопрос об изменении законодательства в области опеки и попечительства. Этот вопрос уже давно был поднят в стране, но мы видим, что именно в 2020 этой теме уделено пристальное внимание – вносятся законопроекты и общественными организациями, и депутатами, готовятся предложения Уполномоченного по правам ребенка. Мы договорились с приемными родителями, что они так же будут участвовать в этом процессе и все предложения мы будем направлять Анне Кузнецовой, — отметила крымский детский омбудсмен.

В завершении мероприятия вице-премьер призвала прекратить истерику в соцстеях вокруг детдома «Елочка».

Социальные сети должны прекратить истерику по поводу оскорбления сотрудников детского дома «Елочка», а также травлю в адрес крымчанки, которая усыновила ребенка. Соцсети в большинстве случаев могут нанести вред в различной ситуации. Олю, усыновившую мальчика, начали травить по поводу того, что она не справилась с кормлением ребенка. Травля началась с социальной сети – в комментариях. Факты подтверждают, что дети находятся в надежных руках, — заявила вице-премьер.

Напомним, приемная мать сообщила о том, что забрала малыша из учреждения в крайне истощенном состоянии, к чему, по ее мнению, привел ненадлежащий уход в детском учреждении. История вызвала большой общественный резонанс. Для выяснения ситуации была создана комиссия, силами которой проведена соответствующая проверка.

Интересно, что проверка специалистов аппарата детского омбудсмена РФ показала обратный результат – «системные нарушения». Подробности – на сайте Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.