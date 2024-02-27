Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму объявлен Республиканской конкурс творческих работ молодых читателей «Книга моего народа»
актуально в республике
В у объявлен Республиканской конкурс творческих работ молодых читателей «Книга моего народа»

В Крыму объявлен Республиканской конкурс творческих работ молодых читателей «Книга моего народа»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:12 27.02.2024

Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского объявляет конкурс творческих работ молодых читателей «Книга моего народа».

На конкурс можно представить проекты, презентующие знаковую и значимую национальную книгу народов, проживающих на полуострове, в любом литературном жанре (роман, рассказ, повесть, публицистика, стихи, эссе).

Работы принимаются в печатном, электронном, иллюстративном и видеоформате на любом из трех государственных языков Республики, — уточнили организаторы.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте учреждения по ссылке.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: культура в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
культура в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.