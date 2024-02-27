В Крыму объявлен Республиканской конкурс творческих работ молодых читателей «Книга моего народа»

Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского объявляет конкурс творческих работ молодых читателей «Книга моего народа».
На конкурс можно представить проекты, презентующие знаковую и значимую национальную книгу народов, проживающих на полуострове, в любом литературном жанре (роман, рассказ, повесть, публицистика, стихи, эссе).
Работы принимаются в печатном, электронном, иллюстративном и видеоформате на любом из трех государственных языков Республики, — уточнили организаторы.
С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте учреждения по ссылке.
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С тегами: культура в Крыму