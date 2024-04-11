В Крыму почтили память узников фашистских концлагерей

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов встретился с коллективом Крымского отделения Российского военно-исторического общества и молодёжью. Мероприятие прошло на базе Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный».

По словам главы крымского парламента, большинство судеб наших солдат, жертв фашистов и сегодня остаются неизвестными.

После ожесточённых сражений убитых не всегда получалось идентифицировать, сотни тысяч людей были зверски уничтожены в концлагерях. Оценке жестокости фашистов после окончания войны долго мешали и разные идеологические преграды. Мол, с ГДР, Румынией, Венгрией у нас установлены дружеские отношения, поэтому нельзя называть народы этих стран палачами и убийцами. Так Великая Отечественная война оставила нам невероятный пласт вопросов, ответы на которые мы обязаны искать, — сказал Владимир Константинов.

Председатель Государственного Совета Республики Крым также отметил, что «на нас возложена ответственность за память о каждом, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо, кто пал жертвой фашистов».

Мы обязаны заниматься поисковой и исследовательской работой, устанавливать новые факты, узнавать новые фамилии наших Героев. Без этого невозможно представить наш новый Русский мир. Сегодня мы вновь сражаемся с нацистской нечистью, отстаиваем наши сакральные ценности, нашу историю и культуру. Мы не сомневаемся, что из этого противостояния выйдем с Победой, достойной той, что завоевали наши отцы, деды, прадеды, — резюмировал Владимир Константинов.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.