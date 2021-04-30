В Крыму подписано трёхстороннее соглашение о минимальной заработной плате

Глава РК Сергей Аксёнов подписал трехстороннее Соглашение о минимальной заработной плате. Также документ подписали председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надежда Краденова и генеральный директор акционерного общества «Завод «Фиолент» Александр Баталин. Соглашением установлено, что минимальная заработная плата в Крыму должна быть не ниже МРОТ, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Сергей Аксёнов отметил, что подписание соглашения позволит повысить минимальные гарантии в оплате труда работникам предприятий реального сектора экономики.

Благодарю Надежду Николаевну Краденову и Александра Сергеевича Баталина за плодотворное сотрудничество. Подписанный документ решает важный вопрос, связанный с оплатой труда крымчан, работающих на различных предприятиях, условия оплаты труда будут улучшены, — сказал Аксёнов.

По его словам, совместная работа Федерации независимых профсоюзов Крыма и ассоциации работодателей способствует своевременному рассмотрению коллективных и индивидуальных обращений и принятию необходимых решений.

В конечном итоге цель всего нашего взаимодействия – защита прав людей, которые честно зарабатывают свои деньги, — отметил Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов поручил провести методическую работу с работодателями для разъяснения условий подписанного соглашения.

По словам заместителя председателя Совета министров – министра труда и социальной защиты РК Елены Романовской, подобное соглашение уже заключалось в Крыму в 2018 году, в настоящее время, несмотря на все трудности, договоренность о заключении соглашения о минимальной заработной плате была достигнута.

В свою очередь Надежда Краденова сообщила, что по условиям данного документа, работодатель должен начислять компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты сверх МРОТ, размер которого установлен на федеральном уровне и составляет 12 792 рубля. Кроме того, руководитель профсоюзов РК отметила важность социального партнерства и его обеспечения на всех уровнях.

По мнению Александра Баталина, подписание данного документа фиксирует обоюдную ответственность за финансовые показатели каждого предприятия.