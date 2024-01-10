В Крыму подвели итоги реализации нацпроекта «Культура» за 2023 год

В рамках национального проекта «Культура» на 2023 год было предусмотрено финансирование региональных проектов в Крыму в размере 186,1 млн. руб., из которых освоено 186,05 млн. руб. или 99,9 %.

Выполнен капитальный ремонт 5 учреждений культуры: капремонт районного дома культуры «Горизонт» Ленинского района, Победненской детской школы искусств Джанкойского района, Детской хореографической школы города Симферополя, Крымского государственного театра юного зрителя в городе Евпатория и реконструкция районного краеведческого музея Красногвардейского района.

Произведено переоснащение по модельному стандарту двух муниципальных библиотек. Современное оборудование получила библиотека семейного чтения Евпаторийской централизованной библиотечной системы в пгт. Мирный и Русаковская библиотека-филиал №14 Белогорской централизованной библиотечной системы.

Современное техническое оснащение получили 5 муниципальных музеев: Историко-краеведческий музей города Армянска, Симферопольский художественный музей, Феодосийский музей древностей, Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского и Районный краеведческий музей Красногвардейского района.

Оснащены новым оборудованием 2 региональных театра столицы Крыма: Крымский академический русский драматический театр им. М.Горького и Государственный академический музыкальный театр.

В 2023 году на базе Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н. Сергеева-Ценского и в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике города Керчь состоялось открытие виртуальных концертных залов для трансляции знаковых культурных мероприятий. Залы оснащены комплексом видеовещания, необходимыми компонентами звукового, светового и сопутствующего мультимедийного оборудования для приёма видеосигнала.

Новое оборудование позволит подключаться к порталам, на которых передают концерты, давая возможность прикоснуться к выступлениям известных музыкантов. Регулярная трансляция филармонических концертов послужит приобщению жителей и гостей Республики к лучшим образцам исполнительского искусства, а также развитию музыкальной культуры молодежи, – отметили в республиканском Совмине.

Волонтёрство в сфере культуры стало востребованным направлением. К движению «Волонтеры культуры» присоединилось 1366 человек. Добровольцы на безвозмездной основе помогают учреждениям культуры, участвуют в регулярных мероприятиях на объектах культурного наследия. Важным является реализация творческих и социокультурных проектов добровольцев, а также организация волонтерских программ крупных культурных событий.

Также в рамках нацпроекта «Культура» на протяжении 2023 года оказана материальная государственная поддержка 15 лучшим сельским учреждениям культуры в размере 100 тыс. руб., а ко дню работника культуры 17-ти лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлены денежные поощрения в размере 50 тыс. руб.

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).