В Крыму пообещали помочь освобожденным территориям Украины управленческими кадрами

В Крыму понимают, насколько глубоко придётся вмешиваться в то, что происходит сейчас на украинской территории.

Первоначальная логика была такой: мы решаем военные проблемы, а люди как работали, так и работают. Мы срезаем нацистский слой, а под ним — вполне нормальное общество, способное к самоорганизации. Оказалось, что это так не работает. Нацистские метастазы проникли повсюду, во все органы украинского социума. Не говоря уже об администрациях освобождённых населённых пунктов, — отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, в освобожденных городах и поселках приходится сталкиваться с откровенным саботажем.

Отключают воду, отключают газ, а говорят, что это русские сделали. Начинают разбираться, приходят в кабинет, а там портрет Гитлера висит. Говорят: ты чего повесил его? – «Это такие мои убеждения». Это вредители. Они пролезли на свои места поскольку были полностью лояльны киевскому режиму. Понятно, что пока не пройдут новые выборы и не будет определена новая власть, старая власть не может оставаться на своих местах. Эти люди себя уже дискредитировали. Это касается и верховной украинской власти, с которой ведутся какие-то переговоры. Им ставят условие: признайте Крым, признайте Донецк и Луганск. Нам и народным республикам какое дело до их признания? Нам оно до лампочки. Но это политический ход. Оно означало бы прекращение огня, этого бессмысленного сопротивления. Но они этого как раз и не хотят. И не потому, что им нужны территории Донбасса и Крыма. Просто их кураторы требуют от них воевать до последнего украинца. А выйти из подчинения кураторов, даже когда им откровенно заявляют, что на помощь не придут, эти марионетки не могут. Поскольку там, на Западе, их будущее. Там у них лежбище. Такова логика всех этих зеленских. А на местах у них мини-зеленские. И как с ними взаимодействовать? – рассказал Константинов.

По его словам, решение о создании военно-гражданских администраций своевременное. Пора наводить порядок.

А то ведь как бывает: привозят гуманитарную помощь, выстраиваются люди, начинают раздавать. Раздали 1 200 пакетов. Все счастливы. Начинают считать, сколько человек живёт в населённом пункте. Оказывается — 600. А они взяли 1 200 комплектов и поехали в соседнее село — продавать «излишки». Таких казусов тоже следует избегать. Вводить жёсткий учёт и контроль в прифронтовой полосе. Этим и займутся военно-гражданские администрации. Поэтому чтобы этих вещей избегать, конечно, должна быть администрация. Нечто подобное было во время Великой Отечественной войны, — рассказал председатель Госсовета РК.

Конечно, в освобождённых регионах будет колоссальный кадровый голод, заметил Константинов.

У нас уже ходит шутка, что скоро будет рекрутирование среди наших чиновников в эти органы, нужно будет много администраций. Хотя тут не до шуток, что-то такое обязательно будет. Мы поможем кадрами освобождённым территориям. Поскольку если все начальники и специалисты разбежались, а люди остались, кто-то должен обеспечивать их необходимым для жизни. Поэтому — самое время пересмотреть и мобилизовать наши кадровые резервы. Дело мы делаем общее. И для нашей победы каждый на своём месте должен сделать всё от него зависящее. Будет так — победа обязательно будет за нами, — резюмировал Владимир Констанинов.

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