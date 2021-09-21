В Крыму продолжает действовать специальная программа микрофинансирования для самозанятых граждан. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

В рамках реализации региональной программы «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработана специальная мера поддержки – микрозайм «Самозанятый». По его условиям, размер займа составляет от 50 000 до 500 000 рублей на срок от 6 до 24 месяцев. При этом процентная ставка по микрозайму установлена ниже ключевой ставки Центробанка РФ – 5%, а обеспечением по сделке является поручительство. Микрозайм выдается без комиссий. Также самозанятый может рассчитывать на поручительство по договорам микрозайма, если у него нет или недостаточно залога. Крымский Гарантийный фонд предоставляет такую услугу по продукту «Своё дело». Максимальный размер поручительства – до 50% основного обязательства на срок до 3-х лет под 0,75% годовых от суммы поручительства, — рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер также добавила, что на реализацию мер поддержки в форме льготного микрозайма было запланировано 11 миллионов рублей – этот показатель уже достигнут Фондом микрофинансирования предпринимательства РК, при этом программа микрофинансирования самозанятых продолжает свое действие в Крыму. На сегодняшний день 24 субъекта, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональную деятельность», получили льготную финансовую поддержку на общую сумму более 11 миллионов рублей.

Самозанятые крымчане, получившие льготный микрозайм, осуществляют деятельность в сельском хозяйстве, в сфере пищевой промышленности, торговли, а также оказывают бытовые, транспортные и бухгалтерские услуги. На средства микрозайма они планируют приобрести компьютерную технику, транспорт, оборудование для пищевого производства, горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственные инструменты и посадочный материал, строительные материалы, товары и сырье, — отметила Ирина Кивико.

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства РК является участником трех региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках которых разработаны 19 программ льготного микрофинансирования.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.