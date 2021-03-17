В Крыму продолжаются выплаты субсидии наиболее пострадавшим от коронавируса субъектам хозяйствования

С учетом текущего финансирования сумма выплат достигла 1,1 млрд. рублей.

Глава РК Сергей Аксёнов напомнил о продолжении региональных выплат бизнесу, наиболее пострадавшему от «коронавирусных» ограничений в Крыму.

Продолжаются выплаты региональной субсидии субъектам хозяйствования, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса в период с июня по декабрь 2020 года. Сегодня средства субсидии поступят на счета получателей, — отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что с учетом текущего финансирования сумма выплат достигла 1,1 млрд. рублей, а также добавил, что данную меру поддержки получили почти 2,3 тыс. заявителей.

Обращаю внимание на то, что субсидия из расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого работника и индивидуального предпринимателя предоставляется в первую очередь представителям микробизнеса как самой уязвимой сферы, — пояснил Глава Республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил, что на Антикризисном штабе рассматриваются и анализируются заявки от всех субъектов хозяйствования.

Решения принимаются в индивидуальном порядке с учетом показателей роста или снижения как выручки, так и чистого дохода, а также численности сотрудников, — резюмировал Глава Крыма.