В Крыму прокуратура обнаружила «нетрудовые доходы» у бывшего судебного пристава

В Крыму прокуратура в судебном порядке требует взыскать с бывшего государственного служащего почти 6 миллионов рублей. Все дело в том, что он не смог подтвердить законность их происхождения. А «погорел» бывший судебный пристав на покупке дорогого авто.

Прокуратура Республики Крым проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым. Установлено, что старшим судебным приставом специализированного отдела оперативного дежурства Управления в 2016 году приобретён автомобиль «Mercedes-Benz 4MATIC Coupe» за 5,9 млн. рублей. Стоимость автомобиля существенно превышает совокупный доход семьи служащего за 3 года, предшествующие совершению сделки, — сообщили в прокуратуре.

В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретен дорогостоящий автомобиль, не подтверждена.

Прокуратура РК обратилась в суд с требованием обратить в доход государства денежные средства в размере более 5,9 млн. рублей, законность происхождения которых не подтверждена. По итогам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции исковые требования прокурора удовлетворены, с бывшего судебного пристава взыскана указанная сумма в доход Российской Федерации.

Судебный акт вступил в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда.