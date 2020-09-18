Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Крыму прокуратура обнаружила «нетрудовые доходы» у бывшего судебного пристава

crimeapress_news

В Крыму прокуратура обнаружила «нетрудовые доходы» у бывшего судебного пристава

В Крыму прокуратура обнаружила «нетрудовые доходы» у бывшего судебного пристава

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:44 18.09.2020

В Крыму прокуратура в судебном порядке требует взыскать с бывшего государственного служащего почти 6 миллионов рублей. Все дело в том, что он не смог подтвердить законность их происхождения. А «погорел» бывший судебный пристав на покупке дорогого авто.

Прокуратура Республики Крым проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым. Установлено, что старшим судебным приставом специализированного отдела оперативного дежурства Управления в 2016 году приобретён автомобиль «Mercedes-Benz 4MATIC Coupe» за 5,9 млн. рублей. Стоимость автомобиля существенно превышает совокупный доход семьи служащего за 3 года, предшествующие совершению сделки, — сообщили в прокуратуре.

В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретен дорогостоящий автомобиль, не подтверждена.

Прокуратура РК обратилась в суд с требованием обратить в доход государства денежные средства в размере более 5,9 млн. рублей, законность происхождения которых не подтверждена. По итогам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции исковые требования прокурора удовлетворены, с бывшего судебного пристава взыскана указанная сумма в доход Российской Федерации.

Судебный акт вступил в законную силу. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда.

В Крыму прокуратура обнаружила «нетрудовые доходы» у бывшего судебного пристава

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.