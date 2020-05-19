В Крыму проверяют… В Крыму нарушают…

В Крыму за минувшие сутки проверено 10 957 субъектов предпринимательской деятельности, из них 5 986 в муниципальных районах и 4 971 в городских округах. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк. По его словам, общее количество выявленных нарушений составило 76. Также были проверены четыре муниципальных образования – города Джанкой, Бахчисарай, Джанкойский и Бахчисарайский районы, а также в порядке контроля город Старый Крым и пгт. Кировское.

Администрациями Старого Крыма и Кировское предоставлены объяснительные, все выявленные замечания устранены в течение суток. В Джанкое были проверены 38 субъектов предпринимательской деятельности – салоны красоты, рынки, стоматологические кабинеты, которые осуществляли приём больных только по острой боли. Все работающие объекты подали уведомление на осуществление деятельности, журналы термометрии, дезинфекционной обработки, запасы средств индивидуальной защиты на восемь-десять дней. В 70% проверенных объектов имеются рециркуляторы воздуха, на объектах общепита, работающих на вынос, имеются бактерицидные лампы. На всех прилавках центрального рынка имеются антисептические средства и одноразовые перчатки для покупателей, ведётся учёт термометрии, имеется спрей с дезинфекционным средством для обработки рабочей зоны. Масочный режим в Джанкое соблюдается на 90%, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В Джанкойском районе, по словам председателя Совета министров Крыма, осуществлён мониторинг 52 торговых объектов, предоставляющих услуги в десяти населённых пунктах.

В торговых объектах населённых пунктов Новостепное и Ермаково покупателям на входе бесплатно предлагают маски и перчатки. Были выявлены нарушения в селе Вольное, где в магазине «Мечта» не ведётся журнал дезинфекционной обработки, на автозаправочной станции не было запаса дезинфицирующих средств. Даны сутки на устранение всех замечаний, — отметил Гоцанюк.

В Бахчисарае, по словам главы Правительства Крыма, не было выявлено нарушений.

В Бахчисарайском районе проведён мониторинг 13 населённых пунктов. Также осуществлен мониторинг работы детских садов. Открыты 14 дежурных групп, установлены рециркуляторы воздуха, дезинфекционная обработка помещений проводится, журналы дезобработки и термометрии в детских садах имеются, — сказал Юрий Гоцанюк.

В селе Песчаное, по словам премьер-министра, на пляже наблюдалось большое количество машин и рыбаков, масочный режим не соблюдался: «Но когда было сделано замечание, рыбаки надели маски».

Также в понедельник, 18 мая инспекторы минэкологии РК провели рейды на территории особо охраняемых природных территорий, заповедников и лесных массивов.

В ходе рейдов было проведено 52 профилактические беседы с нарушителями режима, установлено четыре факта нарушения режима, составлено три протокола, возбуждено одно административное производство, — утчнил Юрий Гоцанюк.

Министерством курортов и туризма Республики Крым были проведены проверки средств размещения.

Проверено 267 средств размещения, в отношение хостела в Симферополе был составлен протокол по статье 20.6.1 административного кодекса за размещение постояльцев, — сообщил глава Совмина.