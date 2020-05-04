В Крыму проверки, проверки, проверки… Иногда профилактические беседы

В Крыму администрации всех муниципальных образований усилили контроль за проведением карантинных мероприятий и деятельностью всех субъектов предпринимательской деятельности. Такую информацию озвучил глава правительства РК Юрий Гоцанюк.

На территории всех муниципальных образований проведены проверочные мероприятия в отношении 10 875 субъектов предпринимательской деятельности, из которых 6 582 – в муниципальных районах, 4 293 — в городских округах. При этом выявлены 77 нарушений, из них 54 – в муниципальных районах, 23 – в городских округах, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В отношении тех хозяйствующих субъектов, у которых были выявлены нарушения и которые не исполнили обязательств по их устранению материалы направлены в Роспотребнадзор.

Проверки продолжаются. Сотрудниками Центра оперативного реагирования при Совете министров РК был проведен мониторинг соблюдения требований Указа Главы Республики в Ялте и Алуште.

В поселках Мисхор, Алупка, Кореиз, Симеиз, Гаспра и Ливадия практически полное отсутствие людей на улицах и в парках. В Ялте зафиксировано большое количество прогуливающихся граждан категории «65+», на скамейках около фонтанов на набережной достаточно большое количество отдыхающих. На момент проверки крайне мало открытых парикмахерских, салонов красоты и строительных магазинов. Функционирующие предприятия соблюдают все без исключения рекомендации Роспотребнадзора. В Алуште замечаний нет. Людей, транспорта мало, масочный режим на 80% гражданами соблюдается. Набережные перекрыты, идет патрулирование, попытки граждан прогуляться пресекаются. Администрацией ведется активная работа с предпринимателями, организациями, гражданами. На момент проверки крайне мало открытых парикмахерских, салонов красоты и строительных магазинов. Функционирующие предприятия соблюдают все без исключения рекомендации Роспотребнадзора. На трассе «Симферополь – Ялта» малое количество автотранспорта, — отметил Гоцанюк.

Председатель Правительства РК проинформировал о том, что министерством курортов и туризма обследованы средства размещения в девяти регионах Крыма: Алушта, Ялта и Гурзуф, Феодосия и Коктебель, Судак, Черноморский и Раздольненский районы, Керчь и Ленинский район.

Большинство средств размещения закрыты, ни одно из них не подтвердило возможность заселения. В туристических зонах населенных пунктов скоплений людей нет, выявлены эпизодические нарушения режима самоизоляции, такие как пикники на пляжах. Составлен один протокол по статье 20.6.1 в Щелкино. В Черноморском и Оленевке незначительное количество людей на улицах, на пляжах единичные отдыхающие, гостевые дома и отели закрыты, скопления машин с не крымскими номерами не выявлено, посёлки выглядят пустыми. Были выявлены компании граждан представлявшихся местными жителями на пляжах Межводного и Нового Света, — сказал Юрий Гоцанюк.

Министерством экологии и природных ресурсов РК также продолжается работа по инспектированию особо охраняемых природных территорий и лесных массивов.

В ходе рейдов 3 мая проведено 232 профилактические беседы с нарушителями режима, установлено 33 факта нарушения режима, составлено 12 протоколов, возбуждено 25 административных производств, по которым ведется работа с ГИБДД для установления лиц, управлявших автотранспортными средствами. В целом за период с 1 по 3 мая проведено 610 профилактических бесед, установлено 79 фактов нарушения режима, составлено 43 протокола, возбуждено 36 административных производств, — доложил глава Совмина.