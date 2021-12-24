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В Крыму резко «разобрались» с набедокурившим в Ялте симферопольским судьей

В Крыму резко «разобрались» с набедокурившим в Ялте симферопольским судьей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 24.12.2021

В Крыму квалификационная коллегия судей прекратила полномочия устроившего ДТП и  «разборки» с полицейскими судьи Центрального районного суда Симферополя Юрия Гулевича. Об этом сообщает «Крыминформ», ссылаясь на ответ из суда на информационный запрос.

Советом судей Республики Крым проводится служебная проверка в отношении судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Юрия Григорьевича. Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Ю.Г. прекращены, — говорится в ответе.

Напомним, в Ялте на улице Рузвельта нетрезвый судья на «Volkswagen Tiguan» повредил припаркованный у дороги «Porsche Cayenne». После ДТП судья с явными признаками алкогольного опьянения начал размахивать служебным удостоверением и даже толкать сотрудников ДПС в грудь, называя их действия незаконными.

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Судья считал себя «неприкосновенным». Но с ним «разобрались» достаточно быстро и резко.

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