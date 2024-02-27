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В у — сезон охоты на… браконьеров
Фото: минприроды РК

В Крыму — сезон охоты на… браконьеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 21:51 27.02.2024

Госинспекторы министерства экологии и природных ресурсов РК выявили и пресекли два случая незаконной охоты на территории Бахчисарайского и Симферопольского районов. Правонарушители осуществляли охоту в Крыму, не имея при себе охотничьих билетов, разрешения на хранение и ношение оружия, соответствующих разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевки.

Охотничье оружие и тепловизионный прицел были изъяты и переданы в ОМВД. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, — рассказали в минприроды РК.

Экологи напомнили, что мероприятия по выявлению и пресечению случаев нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории общедоступных и закрепленных охотничьих угодий проводятся постоянно. Браконьерам там делать нечего.

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