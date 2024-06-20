Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»
актуально в республике
В у состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 18:45 20.06.2024

Члены Крымского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» приняли участие в пленэре по пушкинским местам в Крыму в рамках культурно-просветительского проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!», посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

В группу художников, работавших на пленэре под руководством председателя отделения Е. Молчановой-Дудченко, вошли опытные живописцы и графики: А. Кропко, В. Шевчук, А. Максименко, В. Чеканова, В. Коркишко, О. Лишаева, А. Павленко, Е. Верхошанская и М. Шевчук-Черногородова.

Авторы, проехав почти весь Крым по следам великого поэта, создали во время девятидневного пленэра более 150 художественных произведений, лучшие из которых в августе 2024 года будут представлены на выставке в визит-центре пещеры «Таврида» в Зуе и в сентябре 2024 года во Дворце графа М. Воронцова в Симферополе. Художники отразили на своих холстах пейзажи Феодосии, Гурзуфа, Партенита, Симферополя, Бахчисарая, Кара-Дага и Ай-Петри, а также просторы Байдарской долины, — сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

10 картин, созданных в рамках пленэра, будут переданы в фонды культурно-просветительских учреждений Республики, что, несомненно, обогатит современную культуру Крыма.

Узнайте больше:  В Ялте начал работу клуб интеллектуального кино

В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

Поддержку проекту оказывают министерство культуры РК, министерство внутренней политики, информации и связи РК, Штаб общественной поддержки Республики Крым, ТРК «Крым», а также Отделение Русского географического общества в РК и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского.

В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

Фото: КРО ВТОО «Союз художников России».

Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: культура в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
культура в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.