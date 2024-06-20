В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

Члены Крымского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» приняли участие в пленэре по пушкинским местам в Крыму в рамках культурно-просветительского проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!», посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
В группу художников, работавших на пленэре под руководством председателя отделения Е. Молчановой-Дудченко, вошли опытные живописцы и графики: А. Кропко, В. Шевчук, А. Максименко, В. Чеканова, В. Коркишко, О. Лишаева, А. Павленко, Е. Верхошанская и М. Шевчук-Черногородова.
Авторы, проехав почти весь Крым по следам великого поэта, создали во время девятидневного пленэра более 150 художественных произведений, лучшие из которых в августе 2024 года будут представлены на выставке в визит-центре пещеры «Таврида» в Зуе и в сентябре 2024 года во Дворце графа М. Воронцова в Симферополе. Художники отразили на своих холстах пейзажи Феодосии, Гурзуфа, Партенита, Симферополя, Бахчисарая, Кара-Дага и Ай-Петри, а также просторы Байдарской долины, — сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.
10 картин, созданных в рамках пленэра, будут переданы в фонды культурно-просветительских учреждений Республики, что, несомненно, обогатит современную культуру Крыма.
Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Поддержку проекту оказывают министерство культуры РК, министерство внутренней политики, информации и связи РК, Штаб общественной поддержки Республики Крым, ТРК «Крым», а также Отделение Русского географического общества в РК и Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского.
Фото: КРО ВТОО «Союз художников России».
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