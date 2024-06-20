В Крыму состоялся пленэр по пушкинским местам в рамках проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!»

Члены Крымского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» приняли участие в пленэре по пушкинским местам в Крыму в рамках культурно-просветительского проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!», посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

В группу художников, работавших на пленэре под руководством председателя отделения Е. Молчановой-Дудченко, вошли опытные живописцы и графики: А. Кропко, В. Шевчук, А. Максименко, В. Чеканова, В. Коркишко, О. Лишаева, А. Павленко, Е. Верхошанская и М. Шевчук-Черногородова.

Авторы, проехав почти весь Крым по следам великого поэта, создали во время девятидневного пленэра более 150 художественных произведений, лучшие из которых в августе 2024 года будут представлены на выставке в визит-центре пещеры «Таврида» в Зуе и в сентябре 2024 года во Дворце графа М. Воронцова в Симферополе. Художники отразили на своих холстах пейзажи Феодосии, Гурзуфа, Партенита, Симферополя, Бахчисарая, Кара-Дага и Ай-Петри, а также просторы Байдарской долины, — сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.