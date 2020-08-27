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В Крыму создан Центр управления регионом
Фото: rk.gov.ru

В Крыму создан Центр управления регионом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 19:43 27.08.2020

В Крыму создан Центр управления регионом. Соответствующее постановление опубликовано на Портале Совмина РК.

Центр управления регионом Республики Крым (ЦУР) предназначен для оценки, анализа и прогнозирования ситуации, стратегического, текущего и оперативного планирования, мониторинга и исполнения управленческих решений.

ЦУР будет мониторить и обрабатывать все виды обращений, сообщений и жалоб, поступающих от крымчан в исполнительные органы власти и органы местного самоуправления, а также в подведомственные им учреждения. Новый орган будет не только анализировать обращения, но и контролировать сроки и качество обработки поступивших обращений, а также удовлетворенность жителей результатами реагирования на их жалобы, — отметили в республиканском правительстве.

Создадут ЦУР, согласно постановлению, на базе ГБУ РК «МФЦ» – помещение, оборудование, мебель, а также доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» будет осуществляться в МФЦ.

До 4 сентября министерство внутренней политики, информации и связи РК разработает и утвердит план мероприятий по функционированию и развитию Центра, а также регламент нового учреждения.

В Крыму создан Центр управления регионом

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