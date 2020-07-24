В Крыму создано новое министерство – жилищной политики

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал Указ о реорганизации Госстройнадзора в новое министерство – жилищной политики и государственного строительного надзора. Указ опубликован на портале Совмина РК.

Реорганизовать Службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора, – говорится в документе.

Новому министерству передаются функции, права и обязанности Госстройнадзора, включая обязательства, «вытекающие из заключенных соглашений и договоров», а также вопросы гарантий и компенсаций государственным гражданским служащим и иным работникам бывшей службы.

Согласно документу, на проведение процедуры реорганизации отведен срок до 28 декабря текущего года.