Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму создано новое министерство – жилищной политики

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму создано новое министерство – жилищной политики
Фото: Совмин РК

В Крыму создано новое министерство – жилищной политики

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:04 24.07.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал Указ о реорганизации Госстройнадзора в новое министерство – жилищной политики и государственного строительного надзора. Указ опубликован на портале Совмина РК.

Реорганизовать Службу государственного строительного надзора Республики Крым в форме преобразования в министерство жилищной политики и государственного строительного надзора, – говорится в документе.

Новому министерству передаются функции, права и обязанности Госстройнадзора, включая обязательства, «вытекающие из заключенных соглашений и договоров», а также вопросы гарантий и компенсаций государственным гражданским служащим и иным работникам бывшей службы.

Согласно документу, на проведение процедуры реорганизации отведен срок до 28 декабря текущего года.

В Крыму создано новое министерство – жилищной политики

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.