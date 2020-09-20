В Крыму старт очередного футбольного сезона дал суперматч за Суперубок КФС

В субботу, 19 сентября в Симферополе состоялся первый матч нового футбольного сезона-2020/21. В поединке за Суперкубок КФС — Крымского футбольного союзасошлись действующий чемпион Премьер-лиги – ФК «Евпатория» и обладатель Кубка КФС – молодежненская «Крымтеплица».

Клуб из Молодежного первым повел в счете – на 18-й минуте Владимир Сычевой открыл счет. Спустя пять минут евпаторийцы восстановили равновесие – точен был Николай Хомич. Во второй половине матча, на 56-й минуте, «тепличники» получили шанс вновь выйти вперед, но Сычевой с пенальти не сумел переиграть голкипера «Евпатории» Валентина Манякина. А по прошествии еще девяти минут «евпаторийцам» удалась отличная атака, которую результативно завершил Длявер Нуридинов.

Свое преимущество евпаторийцы сохраняли практически до завершения основного времени матча, и, казалось, что подопечные Алексея Грачева в шаге от завоевания еще одного титула. Но за две минуты до окончания основного времени матча новичок «Крымтеплицы» Дмитрий Иванов сумел счет сравнять и перевести матч в серию пенальти.

В послематчевой лотерее удачливее оказались футболисты «Крымтеплицы», реализовав все пять попыток. А в составе «Евпатории» единственную осечку допустил Николай Хомич. В итоге 5:4 – победа «Крымтеплицы», которая и стала обладателем Суперкубка КФС 2020 года!

Напомним, что матчи первого тура VI чемпионата Премьер-лиги КФС пройдут 26 и 27 сентября.

Для любителей статистики:

9 сентября 2020 года. Аграрное, г. Симферополь. Стадион «Крымтеплица». 200 зрителей. Оценка поля – 5. Суперкубок Крымского футбольного союза (сезон 2020)

ФК «Крымтеплица» (Молодежное) – ФК «Евпатория» – 2:2, по пенальти – 5:4

ФК «Крымтеплица»: Колесов Никита, Фролов Иван, Солтанов Алан, Шендрик Антон, Линда Янис, Филатов Никита, Леонов Дмитрий (Глушков Никита, 23), Атаев Азамат (Иванов Дмитрий, 79), Ахунов Ленур (Мемешев Редван, 72), Бабырь Алексей, Сычевой Владимир (Новотрясов Артур, 86).

Главный тренер – Колесов Олег.

ФК «Евпатория»: Манякин Валентин, Попович Дмитрий, Алиев Зеки (Автаев Вадим, 90+5), Семенов Владислав, Тимченко Валерий, Ануфриенко Арсентий, Нуридинов Длявер, Сиденко Андрей, Максимов Юрий, Хомич Николай, Ситников Денис (Пшеничников Владимир, 61).

Главный тренер – Грачев Алексей.

Голы: Сычевой Владимир, 18, Иванов Дмитрий, 88 – Хомич Николай, 23, Нуридинов Длявер, 65.

Нереализованный пенальти: Сычевой Владимир, 56.

Предупреждения: Шендрик Антон, 10, Сычевой Владимир, 59, Бабырь Алексей, 60, Новотрясов Артур, 90, Филатов Никита, 90+4 – Ануфриенко Арсентий, 9, Нуридинов Длявер, 30, Тимченко Валерий, 51, Максимов Юрий, 60.

Послематчевые пенальти забили: Бабырь Алексей, Мемешев Редван, Солтанов Алан, Филатов Никита, Новотрясов Артур – Нуридинов Длявер, Сиденко Андрей, Максимов Юрий, Автаев Вадим.

Послематчевый пенальти не забил: Хомич Николай.

Фото и материалы: пресс-служба КФС.