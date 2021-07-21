В Крыму стремительно растет количество жилья, приобретаемого гражданами в рамках программы льготной ипотеки

В Крыму стремительно растет количество жилья, приобретаемого гражданами в рамках программы льготного ипотечного кредитования. Об этом сообщила председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Инна Смаль. Так, с начала действия механизма возмещения государством недополученных доходов по жилищным займам кредитным организациям (апрель 2020 года) специалисты Госкомрегистра оформили 1620 соответствующих договоров. Почти во всех случаях – 1614 – заемщики предпочитают участвовать в долевом строительстве, то есть приобретать квартиры в возводимых многоэтажках «на стадии котлована». Еще 6 кредитов – это покупка готового жилья с привлечением заемных средств.

Напомню, что буквально два месяца назад, в начале мая текущего года, количество оформленных Госкомрегистром льготных ипотек составляло немногим более 1000. Поэтому можно сделать вывод о резком повышении спроса на такую недвижимость – более трети от общего числа зарегистрированных комитетом жилищных займов по сниженной процентной ставке приходится на последние 2 месяца. Данная программа в очередной раз доказала свою эффективность. Именно поэтому ее действие продлено еще на год — до 1 июля 2022, — цитирует пресс-служба ведомства Инну Смаль.