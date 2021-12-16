В Крыму суд наказал экс-бухгалтера техникума – дамочка в прямом смысле обкрадывала студентов  

За неполных 5 лет бухгалтер «наколядовала» 11 миллионов рублей.

В Крыму Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера одного из профессиональных образовательных учреждений. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

В суде установлено, что подсудимая в период с июля 2016 года по февраль 2021 года при начислении стипендий, материальной помощи и компенсации за питание отдельным категориям учащихся вносила в соответствующие реестры на выплаты свои анкетные данные и перечисляла часть предназначаемых студентам выплат на свой банковский счет. Всего бухгалтер похитила более 11 млн. рублей, — сообщает прокуратура РК.

В целях легализации части похищенных денежных средств женщина приобрела автомобиль. Преступные действия подсудимой были пресечены сотрудниками УФСБ России по РК и г. Севастополю.

Суд с учетом позиции прокурора назначил подсудимой наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 15 тыс. рублей. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 82 УК РФ назначенное наказание отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Подсудимая лишена права занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанные с материальным обеспечением данных органов, сроком на 1 год.

Гражданский иск удовлетворен. Приговор в законную силу не вступил.

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