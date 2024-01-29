В Крыму в этом году отремонтируют почти полтысячи лифтов

449 единиц лифтового оборудования планируется заменить в 2024 году в Крыму. Как уточнили в министерстве ЖКХ РК, работы будут произведены в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта.
Адресный перечень многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в 2024 году, размещен на официальном сайте Фонда капитального ремонта в разделе «Собственникам» и доступен по ссылке.
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С тегами: ЖКХ в Крыму