В Крыму в этом году отремонтируют почти полтысячи лифтов

449 единиц лифтового оборудования планируется заменить в 2024 году в Крыму. Как уточнили в министерстве ЖКХ РК, работы будут произведены в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта.

Адресный перечень многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в 2024 году, размещен на официальном сайте Фонда капитального ремонта в разделе «Собственникам» и доступен по ссылке.