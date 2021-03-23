В Крыму в рамках нацпроекта к сети Интернет подключат еще 132 социально значимых объекта

Железный конь идет на смену крестьянской лошадке! Ой… Лампочку Ильича в каждую крестьянскую хату! Ой… Могучей поступью прогресс шагает по стране… Короче, если вы думали, что Интернет – необходимость и даже обыденность, то ошибались. В Крыму не то что многие «крестьянские хаты» не «интернетизированы», но и социально значимые объекты вне Сети. А именно: органы местного самоуправления, школы, детсады, участки мировых судей, ФАПы и даже одна пожарная часть. Но и до них дойдет очередь. В частности, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» необходимо обеспечить на участках мировых судей формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, — рассказал глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Также, по словам Председателя Совета министров Крыма, в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» в текущем году запланировано к подключению к сети «Интернет» 132 социально значимых объекта Республики. В том числе 54 общеобразовательных и специализированных образовательных организации, 71 медицинское учреждение (фельдшерско-акушерский пункт), 1 пожарная часть МЧС РК, шесть органов местного самоуправления.