В Крыму воинам, участвующим в СВО, передали бронежилеты и дроны-камикадзе

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, вместе с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким передали военнослужащим, участвующим в Специальной военной операции, бронежилеты и 10 дронов-камикадзе «Жириновский», изготовленных по заказу ЛДПР волонтёрами из Владимира.

Сегодня весь российский народ сплотился вокруг нашего Верховного Главнокомандующего, нашей Армии. С первого дня наше общество — каждый на своём мес­те — оказывает помощь бойцам на передовой. Символично, что акция, направленная на поддержку наших военных, прошла в Государственном Совете Республики Крым. Здание парламента для крымчан имеет особое значение. В его стенах решалась судьба полуострова в дни Крымской весны, принимались решения о возвращении Крыма в Россию. Мы продолжим поддерживать наших бойцов, вместе приближать нашу общую Великую Победу, — заявил Владимир Константинов.