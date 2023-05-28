В Крыму вручали медали «Отец солдата»

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я.Франко состоялась первая торжественная церемония вручения награды общественного признания «Отец солдата», учредителем которой стало Всероссийское общественное движение «Отцы России».

Сегодня идет специальная военная операция. Для мужчин это особое время. А для отцов – вдвойне. Некоторые из них ушли добровольцами на фронт. Другие – активно помогают фронту, третьи – поддерживают и помогают семьям ветеранов. Вручение особого знака «Отец солдата» — это общественное признание, благодарность отцам, которые личным примером привили стойкость, мужество и самоотверженность своим сыновьям, — прокомментировала заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова в своем видеообращении к участникам торжественной церемонии отметила, что многие участники отцовского сообщества, которые активно проводили общественную работу с детьми, устраивали для них соревнования и мастер-классы, заботились об их безопасности, после начала СВО ушли на фронт добровольцами и сейчас защищают наши внешние рубежи. Их героизм и подвиги – пример для всех нас, для детей. И наглядным примером этого служит то, что среди военнослужащих есть те, воюет вместе со своими сыновьями.

С председателем правления движения «Отцы России» Андреем Коченовым обсудили вопросы общественной поддержки родителей участников специальной военной операции. Для тех, кто воспитал защитников Отечества, отличившихся в боевых действиях, кто принимает участие в СВО наравне со своими сыновьями, нужен особый знак общественного признания. Такую награду учредили «Отцы России», — отметила вице-спикер Госдумы.

По словам председателя правления движения «Отцы России» Андрея Коченова, отец играет огромную роль в жизни каждого ребёнка, дочери дает защиту, а для сына становится главным примером чести, достоинства, мужества, любви к семье и Родине. Недаром слова «отец», «отчество» и «Отечество» имеют один корень. Потому так страшна безотцовщина: не только семья сиротеет без отца, но и Отечество без крепкого отцовства.

В ходе торжественной церемонии 12 крымских отцов награждены первыми медалями общественного признания «Отец солдата». Медаль учреждена по инициативе Всероссийского общественного движения «Отцы России». На её лицевой стороне отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу.

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