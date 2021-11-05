В Крыму все проекты благоустройства территорий будут согласовываться с общественностью

Как мы уже сообщали, сегодня в Симферополе был открыт новый сквер. Как рассказал Глава РК Сергей Аксёнов, программа по благоустройству общественных территорий выполняется по поручению Президента Владимира Путина. Глава Крыма отметил, что открытие сквера в микрорайоне Фонтаны – это пример совместной работы Правительства Москвы и Совета министров РК. Аксёнов подчеркнул, что работа по благоустройству придомовых и общественных территорий в Крыму будет продолжена.

Все дальнейшие проекты благоустройства придомовых и общественных территорий в республике также при разработке предварительно будут согласовываться с жителями… Сегодня организациями ГУП «Шельф», «КрымНИИпроект» и КФУ разрабатываются проекты более сотни придомовых территорий. Уверен, что крымчане поддержат эту инициативу и мы приступим к реализации проектов в следующем году. Финансирование работ будет выполняться в рамках ФЦП, — пояснил Глава Крыма.

Аксёнов добавил, что работа по благоустройству в муниципалитетах ведется системно, подавляющее большинство объектов уже сдано. На объектах, где имеется отставание и несистемная работа подрядчиков, идет поиск решения проблемы и мобилизация как заказчиков, так и подрядчиков.

Результативность есть, но имеются и отставания, к сожалению. В Симферополе подрядчики не на всех объектах действуют системно. Проблемный вопрос – площадь Ленина. Юрий Михайлович Гоцанюк лично занимается ситуацией. В понедельник планируем принять и озвучить решение по данному объекту, — сказал Глава Республики.

Увы, есть подозрение, что работы на главной крымской площади могут быть продлены до 2022 года.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.