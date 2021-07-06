В Крыму задержали выплату матпомощи сотрудникам детских садов

Исправить положение должны до конца недели.

В течение ближайшего времени в Крыму необходимо решить вопрос с задержкой выплат материальной помощи сотрудникам детских дошкольных учреждений. Такое поручение дал Глава Республики Сергей Аксёнов.

Поступают обращения от членов педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений в городе Керчь, Евпатория, Ялта в связи с тем, что с точки зрения материального обеспечения существуют нарушения или ухудшение ситуации по сравнению с прошлым годом, — сказал Аксёнов.

Он поручил министру образованию, науки и молодежи РК Валентине Лаврик выехать на места для принятия необходимых управленческих решений.

Нужно прояснить эту проблему, и если это недоработка органов власти – принять соответствующие меры. В случае, если эта проблема связана с неверным начислением средств по вине администраций муниципалитетов, – также предпринять управленческие шаги и больше не допускать подобные сбои, — отметил Глава РК.

Аксёнов подчеркнул, что проблема должна быть решена до конца текущей недели.

По информации Валентины Лаврик, по состоянию на 1 июля 2021 года в 18 муниципалитетах выплачено 100% материальной помощи. В муниципальных образованиях, где есть задержки выплат, будет проведен анализ совместно со Счетной палатой РК, а также Службой финансового надзора Республики Крым.