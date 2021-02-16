В Крыму заявили о расширении перечней отраслей, пострадавших от коронавируса

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о расширении в Крыму перечней отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. По его словам, соответствующее распоряжение Совета министров РК от 15 февраля 2021 года подписано и вступило в силу.

На сегодняшний день к пострадавшим видам деятельности отнесено 142 ОКВЭДа, а в обновленные перечни видов деятельности и организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки, вошли ОКВЭДы, относящиеся к сфере дополнительного образования и предоставления услуг по дневному уходу за детьми, а также бытовых услуг – это работа ателье, мастерских, парикмахерских, фотоателье, — уточнил Аксёнов.

Глава Республики напомнил, что получатели меры поддержки должны подать заявку в электронном виде на портале Правительства РК, подписанную электронной цифровой подписью (ЭЦП).

При этом индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, могут подать заявку через Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства и его обособленные подразделения в муниципальных образованиях на безоплатной основе, предоставив фонду право подать заявку от своего имени на основании доверенности в простой письменной форме либо по нотариальной доверенности через третьих лиц.