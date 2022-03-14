В Крыму запустили акцию «Своих не бросаем»

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов объявил о старте Общекрымской патриотической акции «Своих не бросаем». Глава крымского парламента вместе с членами Президиума Госсовета наклеили на личные автомобили наклейки со знаком «Z» — «За победу» в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на территории Украины.

По словам Владимира Константинова, эта акция — «дань уважения российской армии, нашим парням, в числе которых и крымчане, что сражаются сегодня в Украине против неонацизма, проводя операцию по ее денацификации и демилитаризации».

Нацизм — серьезнейшее «заболевание» общества, однако наши ребята каждый день совершают беспримерные подвиги, освобождая украинскую землю. Именно нашему поколению выпала честь быть свидетелем выполнения этой беспрецедентной исторической задачи. Наш гражданский долг — поддержать российских военнослужащих, которые воюют за правое дело. Эта война должна была прийти на крымскую землю, но именно благодаря спецоперации полуостров сегодня живет в мире, — сказал глава Госсовета РК.

Он также передал военнослужащим напутствие: «Своих не бросаем! Работайте, братья!».

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