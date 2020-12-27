В Крыму запустили «Новогодний троллейбус». Причем не только в Симферополе

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова до окончания рождественских праздников по городским маршрутам Симферополя курсирует «Новогодний троллейбус».
Также новогодние троллейбусы вышли на линию в Алуште на маршрут №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок» и в Ялте на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».
Стоимость проезда в новогоднем троллейбусе 17 рублей.
Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус».
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